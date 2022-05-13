Кривава повня у травні: дата, особливості і що категорично не можна робити

Езотерик розповіла, що можна і не можна робити у повню 16 травня

У понеділок, 16 травня, Місяць досягне піку свого росту. Це станеться тоді, коли небесне світило на повну силу увійде до сузір’я Стрільця. Цього дня завершується так званий коридор затемнень, який тривав з 30 квітня.

Це був доленосний період, який заклав низку подій на кілька років уперед, зазначає езотерик Мирослава Буш. Повня, у свою чергу, посилить доленосні моменти і зробить їх ще важливішими.

Коли повня в травні 2022 в Україні

Повня у день Місячного затемнення настане 16 травня 2022 року о 7:14 за київським часом. Ця повня отримала назву "Кривавий Місяць" або "Кривава Повня" — період, коли супутник Землі знаходиться у своїй максимальній фазі і набуває криваво-червоного забарвлення.

Повня 16 травня 2022: особливості явища

Як стверджує езотерик, у цей день є ризик зіткнутися із депресивними думками. Тому важливо не уникати спілкування з людьми і намагатися шукати у всьому хороше. На перший погляд, це здасться нелегкою справою, але насправді ви повинні захотіти цього. Лише так вам вдасться налагодити спілкування з самим собою. Будь-яка ваша зла дія 16 травня повернеться вам ще більше. Саме тому період названо кармічним.

Що не можна робити в повню 16 травня 2022: заборони

у повню уникайте агресії та конфліктів

несприятлива косметологія

у повню не стрижуть волосся

не зачинають дітей

не роблять хірургічні операції

не починають курсове лікування та стежать за харчуванням

в жодному разі не можна робити щось погане

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Що можна робити в повню 16 травня 2022: рекомендації

водні процедури

фізичні навантаження, спорт, йога

дієта, легка їжа, фрукти

відмова від рясної та хімічної їжі, алкоголю

розвантаження

фізична робота, активність

корисні медитації на очищення розуму

застосування заспокійливих трав

Нагадаємо, що 10 травня вступив у силу ретроградний Меркурій. Цього дня несприятливі далекі поїздки та походи до РАГСу. Що ще не можна робити в цей період, "Телеграф" розповідав раніше.