Кривава повня у травні: дата, особливості і що категорично не можна робити
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Езотерик розповіла, що можна і не можна робити у повню 16 травня
У понеділок, 16 травня, Місяць досягне піку свого росту. Це станеться тоді, коли небесне світило на повну силу увійде до сузір’я Стрільця. Цього дня завершується так званий коридор затемнень, який тривав з 30 квітня.
Це був доленосний період, який заклав низку подій на кілька років уперед, зазначає езотерик Мирослава Буш. Повня, у свою чергу, посилить доленосні моменти і зробить їх ще важливішими.
Коли повня в травні 2022 в Україні
Повня у день Місячного затемнення настане 16 травня 2022 року о 7:14 за київським часом. Ця повня отримала назву "Кривавий Місяць" або "Кривава Повня" — період, коли супутник Землі знаходиться у своїй максимальній фазі і набуває криваво-червоного забарвлення.
Повня 16 травня 2022: особливості явища
Як стверджує езотерик, у цей день є ризик зіткнутися із депресивними думками. Тому важливо не уникати спілкування з людьми і намагатися шукати у всьому хороше. На перший погляд, це здасться нелегкою справою, але насправді ви повинні захотіти цього. Лише так вам вдасться налагодити спілкування з самим собою. Будь-яка ваша зла дія 16 травня повернеться вам ще більше. Саме тому період названо кармічним.
Що не можна робити в повню 16 травня 2022: заборони
- у повню уникайте агресії та конфліктів
- несприятлива косметологія
- у повню не стрижуть волосся
- не зачинають дітей
- не роблять хірургічні операції
- не починають курсове лікування та стежать за харчуванням
- в жодному разі не можна робити щось погане
Що можна робити в повню 16 травня 2022: рекомендації
- водні процедури
- фізичні навантаження, спорт, йога
- дієта, легка їжа, фрукти
- відмова від рясної та хімічної їжі, алкоголю
- розвантаження
- фізична робота, активність
- корисні медитації на очищення розуму
- застосування заспокійливих трав
Нагадаємо, що 10 травня вступив у силу ретроградний Меркурій. Цього дня несприятливі далекі поїздки та походи до РАГСу. Що ще не можна робити в цей період, "Телеграф" розповідав раніше.