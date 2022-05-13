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Кривава повня у травні: дата, особливості і що категорично не можна робити

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Кривавий Місяць у травні 2022 року
Кривавий Місяць у травні 2022 року

Езотерик розповіла, що можна і не можна робити у повню 16 травня

У понеділок, 16 травня, Місяць досягне піку свого росту. Це станеться тоді, коли небесне світило на повну силу увійде до сузір’я Стрільця. Цього дня завершується так званий коридор затемнень, який тривав з 30 квітня.

Це був доленосний період, який заклав низку подій на кілька років уперед, зазначає езотерик Мирослава Буш. Повня, у свою чергу, посилить доленосні моменти і зробить їх ще важливішими.

Коли повня в травні 2022 в Україні

Повня у день Місячного затемнення настане 16 травня 2022 року о 7:14 за київським часом. Ця повня отримала назву "Кривавий Місяць" або "Кривава Повня" — період, коли супутник Землі знаходиться у своїй максимальній фазі і набуває криваво-червоного забарвлення.

Повня 16 травня 2022: особливості явища

Як стверджує езотерик, у цей день є ризик зіткнутися із депресивними думками. Тому важливо не уникати спілкування з людьми і намагатися шукати у всьому хороше. На перший погляд, це здасться нелегкою справою, але насправді ви повинні захотіти цього. Лише так вам вдасться налагодити спілкування з самим собою. Будь-яка ваша зла дія 16 травня повернеться вам ще більше. Саме тому період названо кармічним.

Що не можна робити в повню 16 травня 2022: заборони

  • у повню уникайте агресії та конфліктів
  • несприятлива косметологія
  • у повню не стрижуть волосся
  • не зачинають дітей
  • не роблять хірургічні операції
  • не починають курсове лікування та стежать за харчуванням
  • в жодному разі не можна робити щось погане

Що можна робити в повню 16 травня 2022: рекомендації

  • водні процедури
  • фізичні навантаження, спорт, йога
  • дієта, легка їжа, фрукти
  • відмова від рясної та хімічної їжі, алкоголю
  • розвантаження
  • фізична робота, активність
  • корисні медитації на очищення розуму
  • застосування заспокійливих трав

Нагадаємо, що 10 травня вступив у силу ретроградний Меркурій. Цього дня несприятливі далекі поїздки та походи до РАГСу. Що ще не можна робити в цей період, "Телеграф" розповідав раніше.

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