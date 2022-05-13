Як підвищити солодкість помідорів при посадці
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Солодкість, звичайно, залежить від сорту томату, але це не завжди ключовий момент
Досвідчений дачник, навіть посадивши солодкі сорти помідорів, зобов’язаний докладати чималих зусиль, щоб досягти справді солодкого врожаю.
Секретами вирощування помідорів, які допоможуть підвищити їхню солодкість, поділилися в Ukr.Media.
Як підвищити солодкість помідорів при посадці
- Стежимо за густотою посадки. Загущені кущі не отримують необхідну кількість світла.
- Помідори не люблять кислий ґрунт. Для розкислення землі восени перед перекопуванням по грядках розсипають доломітове борошно.
- Не допускаємо пересихання ґрунту. За хорошої погоди під кожен кущ томатів виливаємо по 6-8 л води.
- Не зриваємо плоди, поки вони ще зелені.
- Варто посадити поруч із помідорами базилік. Це гарантує солодкість культури.
Раніше "Телеграф" писав, що потрібно робити, щоб одержати ранній урожай огірків.