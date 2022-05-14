Погані сусіди: що категорично не можна садити біля помідорів

Щоб отримати хороший урожай помідорів, важливо заздалегідь продумати десь їх саджати, і біля кого.

Досвідчені дачники знають — всі овочі на городі повинні бути посаджені так, щоб вони не заважали один одному рости, а згодом і добре плодити. Наприклад помідори такі помилки "не пробачають ", і у разі невдалого сусідства, ви не отримаєте багатий урожай жодного з овочів.

При плануванні посадки помідорів важливо враховувати сумісність та корисні властивості рослин, які висаджені по сусідству. Про те, які культури не варто садити біля томатів, пише видання "Так просто".

Які овочі не можна садити біля помідорів

Під забороною сусідства: перець, картопля, баклажани, кукурудза, цвітна капуста та огірки. Ці рослини легко можуть занапастити врожай помідорів, адже у рослин сімейства пасльонових одні й ті ж недуги, які легко поширюються при неправильній посадці.

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Проте лідер серед цих рослин – це огірки. Це найгірший сусід для томатів. У цих культур абсолютно різні вимоги до ступеня вологості ґрунту, а також до температури. Більш того, огіркам і томатам потрібен різний ґрунт: першим азотніший, а другим — з кальцієм і фосфором.

Раніше "Телеграф" писав, що потрібно робити, щоб одержати ранній урожай огірків.