Як відмити мікрохвильову піч від жиру всього за 10 хвилин: перевірений спосіб

Метод справляється із середніми та сильними забрудненнями.

Мікрохвильова піч — це один з найпопулярніших "помічників" для кожної домогосподарки, тому за нею потрібно добре і правильно доглядати, щоб вона прослужила якомога довше. Наприклад, щоб уберегти мікрохвильову піч від поломки, не потрібно в ній стерилізувати банки. Також важливо вчасно її чистити, особливо всередині.

Дієвим способом, як швидко почистити мікрохвильову піч, поділився портал belnovosti.

Як очистити мікрохвильову піч від жиру і бруду за 10 хвилин

Для того, щоб приготувати "засіб" для миття мікрохвильової печі, вам знадобиться вода та лимонний сік. Глибоку миску, яку можна ставити в мікрохвильову піч, наповніть водою і додайте в неї пару столових ложок лимонного соку.

Читайте також: Категорія Lifestyle Чому фольгу категорично заборонено класти в мікрохвильову піч: названа серйозна небезпека Якщо ви хочете, щоб ваша мікрохвильова піч працювала ще довго, фольгу в ній гріти не варто.

Поставте миску в мікрохвильову піч і увімкніть її на 10 хвилин. Після пройдіть сухою ганчіркою по внутрішній частині техніки.

Також варто відзначити, що цитрус допомагає позбутися не тільки забруднень, але і будь-яких неприємних запахів, які з’являються в результаті регулярної роботи мікрохвильової печі.

Раніше Телеграф писав, які продукти не варто розігрівати в мікрохвильовій печі, адже так вони зіпсуються.