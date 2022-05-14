5 домашніх рослин, які притягують до будинку щастя та кохання

Ці кімнатні рослини не тільки оберігають житло від негараздів та хвороб, але й зміцнюють відносини

Квіти, як і дерева, мають свою енергетику, отже, впливають на наше життя. Є у світі кімнатні рослини, які позитивно впливають на людей, залучають в оселю удачу, достаток та кохання.

До рослин, які зміцнюють відносини, відносяться алое, спатифілум, мирт, кактус та сенполія, пише infox.

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Які домашні рослини притягують в будинок кохання: топ 5

Алое

Його енергетика захищає від негативного впливу ззовні та допомагає в амурних справах.

Спатифілум

Спатифілум називають талісманом кохання. Він зміцнює сімейні стосунки, а до самотніх людей притягують доленосну зустріч зі своєю другою половинкою.

Мирт

Захищає від сварок та конфліктів.

Кактус

Кактус "пропускає" на свою територію лише гідних та сильних людей. А такі якості у чоловіка, безперечно, важливі.

Сенполія

Сенполія допомагає зміцнити узи шлюбу.

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