5 поганих місць у будинку, які притягують бідність і злидні

Зберігаючи гроші в цих місцях, ваш капітал почне зменшуватися з кожним днем

Люди часто зберігають гроші у таких місцях, які не зовсім для цього підходять. Відповідно до практики фен-шуй, зберігання грошей у таких місцях як передпокій, спальня або ванна кімната погано позначається на добробуті і призводить до злиднів.

Про це повідомило osoblyva.com.

Де в будинку не можна зберігати гроші: топ 5

У коридорі та передпокої. У передпокої збирається велика кількість енергетики, яка часто буває несприятливою. У цьому місці грошова енергія "випливатиме" з дому. В спальні. У цьому відокремленому місці все сприяє відпочинку та спокою. Є всім відома практика зберігати гроші під матрацом, проте в цьому випадку заощадження не примножуватимуться. У туалеті чи ванній кімнаті. Подібна практика зі зберіганням грошей у бачку унітазу. Заощадження просто "змиються". Якщо тут зберігати гроші, то фінансове становище зменшиться і призведе до великих витрат. У фотоальбомі, книгах, електричних приладах. Тут грошова енергія "розпорошується" — нові доходи не приходять в оселю. На кухні. У таких місцях як раковина, відро для сміття, накопичується негативна енергетика. Гроші тут втрачатимуть свою енергію.

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