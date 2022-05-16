Коли День вишиванки в Україні 2022: дата, українські традиції

Цього року свято випадає на четвер, 19 травня

Вишита сорочка має велике значення для кожного українця. Хоча День української вишиванки є недержавним святом, він вважається одним із найулюбленіших.

"Телеграф" розповідає, коли в Україні відзначають День вишиванки, а також історію та традиції свята.

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Коли День вишиванки в Україні

Щороку третього четверга травня українці відзначають День вишиванки. 2022 року свято випадає на 19 травня.

День вишиванки в Україні: історія свята

День вишиванки вперше відсвяткували у 2006 році. Ініціатором створення виступила, на той час, студентка історичного факультету Чернівецького національного університету Леся Воронюк. Дівчина запропонувала своїм одногрупникам у певний день прийти на заняття у вишиванках. До ініціативи приєдналися і викладачі. З роками традиція стала популярною по всій території України. Популярність свято отримало і за межами нашої країни.

Леся Воронюк

День вишиванки в Україні: головні традиції

Щороку українці влаштовують флешмоб, який полягає в тому, що люди одягаються в національний одяг, роблять фото та викладають їх у соцмережі. У мирний час у багатьох містах України проводили концерти, фестивалі, ярмарки та фотосесії. Проте під час воєнного стану у країні проводити масштабні заходи заборонено.

Раніше "Телеграф" писав, які церковні свята відзначаються в Україні у травні 2022 року.