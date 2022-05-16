Чим підгодовувати огірки, щоби врожай був щедрим: простий рецепт
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Таке добриво легко приготувати самостійно
Огірки — це одна з найпопулярніших культур, яку висаджує кожен садівник-городник. Вважається, що це один з найвибагливіших у вирощуванні овоч, проте важливо не робити найпоширеніші помилки при їх посадці, інакше врожаю вам не бачити. Також не варто забувати і про добрива, адже огірки потребують правильного догляду та збалансованого підживлення.
Щоб не витрачатися на дорогі засоби та добрива, блогер-садівник під ніком dacha_na_udachu у себе в Інстаграм опублікувала простий рецепт підгодівлі на дріжджах, після якої огірки підуть у ріст, а плоди почнуть активніше розвиватися. Однак таке добриво не рекомендується вносити в землю часто, інакше замість урожаю ви отримаєте товсті стовбури та листя у рослини, а не плоди.
"Вона застосовується в той момент, коли рослини зупиняються в рості, коли погано набирають масу, а також дріжджі вбивають шкідливі мікроорганізми в землі", — зазначила блогер.
Користь живого підживлення на дріжджах
- Допомагає рослинам наростити міцну кореневу систему.
- Позитивно позначається на стійкості рослин до несприятливого впливу довкілля та шкідників.
- Насичує ґрунт корисними речовинами, які легко засвоюються.
- Дріжджам допомагаю активному розмноженню та розкладанню органіки, внаслідок чого виробляється азот та фосфор, корисний для огірків.
Рецепт підживлення на дріжджах
Складові:
- 11 г швидких дріжджів
- 1 ст. л. цукру
- Тепла вода
Спосіб приготування:
У 3 літрах теплої води розчинити 11 гр швидких дріжджів та 1 ст ложку цукру. Наполягайте 3:00. Потім підлогу банки розчину розведіть на 10 літрів води.
Щоб огірки отримали максимальну користь від такого підживлення, перед підживленням можна підсипати під кожен кущик жменю золи, розпушити ґрунт і полити огірки теплою водою. І тільки потім під кожен кущ вилити не менше півлітра дріжджового розчину.
Раніше "Телеграф" писав, як правильно підготувати капусту до висадки у відкритий ґрунт.