Чим підгодовувати огірки, щоби врожай був щедрим: простий рецепт

Таке добриво легко приготувати самостійно

Огірки — це одна з найпопулярніших культур, яку висаджує кожен садівник-городник. Вважається, що це один з найвибагливіших у вирощуванні овоч, проте важливо не робити найпоширеніші помилки при їх посадці, інакше врожаю вам не бачити. Також не варто забувати і про добрива, адже огірки потребують правильного догляду та збалансованого підживлення.

Щоб не витрачатися на дорогі засоби та добрива, блогер-садівник під ніком dacha_na_udachu у себе в Інстаграм опублікувала простий рецепт підгодівлі на дріжджах, після якої огірки підуть у ріст, а плоди почнуть активніше розвиватися. Однак таке добриво не рекомендується вносити в землю часто, інакше замість урожаю ви отримаєте товсті стовбури та листя у рослини, а не плоди.

"Вона застосовується в той момент, коли рослини зупиняються в рості, коли погано набирають масу, а також дріжджі вбивають шкідливі мікроорганізми в землі", — зазначила блогер.

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Користь живого підживлення на дріжджах

Допомагає рослинам наростити міцну кореневу систему.

Позитивно позначається на стійкості рослин до несприятливого впливу довкілля та шкідників.

Насичує ґрунт корисними речовинами, які легко засвоюються.

Дріжджам допомагаю активному розмноженню та розкладанню органіки, внаслідок чого виробляється азот та фосфор, корисний для огірків.

Рецепт підживлення на дріжджах

Складові:

11 г швидких дріжджів

1 ст. л. цукру

Тепла вода

Спосіб приготування:

У 3 літрах теплої води розчинити 11 гр швидких дріжджів та 1 ст ложку цукру. Наполягайте 3:00. Потім підлогу банки розчину розведіть на 10 літрів води.

Щоб огірки отримали максимальну користь від такого підживлення, перед підживленням можна підсипати під кожен кущик жменю золи, розпушити ґрунт і полити огірки теплою водою. І тільки потім під кожен кущ вилити не менше півлітра дріжджового розчину.

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