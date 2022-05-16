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Чим підгодовувати огірки, щоби врожай був щедрим: простий рецепт

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Для підживлення огірків необов’язково використовувати магазинні засоби Новина оновлена 16 травня 2022, 07:51
Для підживлення огірків необов’язково використовувати магазинні засоби

Таке добриво легко приготувати самостійно

Огірки — це одна з найпопулярніших культур, яку висаджує кожен садівник-городник. Вважається, що це один з найвибагливіших у вирощуванні овоч, проте важливо не робити найпоширеніші помилки при їх посадці, інакше врожаю вам не бачити. Також не варто забувати і про добрива, адже огірки потребують правильного догляду та збалансованого підживлення.

Щоб не витрачатися на дорогі засоби та добрива, блогер-садівник під ніком dacha_na_udachu у себе в Інстаграм опублікувала простий рецепт підгодівлі на дріжджах, після якої огірки підуть у ріст, а плоди почнуть активніше розвиватися. Однак таке добриво не рекомендується вносити в землю часто, інакше замість урожаю ви отримаєте товсті стовбури та листя у рослини, а не плоди.

"Вона застосовується в той момент, коли рослини зупиняються в рості, коли погано набирають масу, а також дріжджі вбивають шкідливі мікроорганізми в землі", — зазначила блогер.

Користь живого підживлення на дріжджах

  • Допомагає рослинам наростити міцну кореневу систему.
  • Позитивно позначається на стійкості рослин до несприятливого впливу довкілля та шкідників.
  • Насичує ґрунт корисними речовинами, які легко засвоюються.
  • Дріжджам допомагаю активному розмноженню та розкладанню органіки, внаслідок чого виробляється азот та фосфор, корисний для огірків.

Рецепт підживлення на дріжджах

Складові:

  • 11 г швидких дріжджів
  • 1 ст. л. цукру
  • Тепла вода

Спосіб приготування:

У 3 літрах теплої води розчинити 11 гр швидких дріжджів та 1 ст ложку цукру. Наполягайте 3:00. Потім підлогу банки розчину розведіть на 10 літрів води.

Щоб огірки отримали максимальну користь від такого підживлення, перед підживленням можна підсипати під кожен кущик жменю золи, розпушити ґрунт і полити огірки теплою водою. І тільки потім під кожен кущ вилити не менше півлітра дріжджового розчину.

Раніше "Телеграф" писав, як правильно підготувати капусту до висадки у відкритий ґрунт.

Теги:
#Огірки #Сад #Город #Добриво #Натуральне добриво