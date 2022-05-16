Приводить до злиднів та безгрошів’я: де категорично не можна зберігати гроші

Забудьте про "схованки" в книгах або під матрацами

Гроші люблять не лише рахунок, а й коли про них "дбають". Тому завжди важливо стежити, щоб купюри не були пом’ятими або рваними, а також не менш важливо, щоб заощадження зберігалися в правильному місці. Гроші мають свою особливу енергетику і можуть як притягувати до себе багатство, так і відштовхувати його.

"Телеграф" розповідає, де не варто зберігати свої скарби, щоб не залучити до себе та своєї родини безгрошів’я, зменшення грошового потоку та інші фінансові проблеми.

Де не можна зберігати гроші:

Скляні баночки затримують фінансовий потік у сім’ю. Річ у тому, що гроші в закритій місткості "не можуть дихати", від чого втрачають свою "силу" збільшення. На додаток, через те, що купюри перебувають у пом’ятому стані, це призводить до накопичення негативної енергії.

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Біля вхідних дверей. Зберігаючи гроші в такому місці, ваші заощадження будуть "йти" від вас.

Зберігаючи гроші в такому місці, ваші заощадження будуть "йти" від вас. У деяких книгах. Заборона не критична, головне дивитися в який твір потрапляють гроші. Щоб збільшити фінансовий потік, можна тримати заощадження у позитивних та добрих книгах, драматичні романи, жахи тощо – не годяться як схованка.

Заборона не критична, головне дивитися в який твір потрапляють гроші. Щоб збільшити фінансовий потік, можна тримати заощадження у позитивних та добрих книгах, драматичні романи, жахи тощо – не годяться як схованка. Під матрацом. Місце, яке призначене для відпочинку, категорично не підходить для збільшення фінансів. Покладені під матрац гроші також відпочиватимуть, через що фінансове становище в сім’ї не збільшуватиметься.

Місце, яке призначене для відпочинку, категорично не підходить для збільшення фінансів. Покладені під матрац гроші також відпочиватимуть, через що фінансове становище в сім’ї не збільшуватиметься. Також не варто зберігати купюри в згорнутому вигляді, не потрібно їх туго перемотувати і тримати в тісноті. Це лише спровокує накопичення негативу.

Раніше, "Телеграф" писав про речі, здатні відлякувати удачу та гроші. Що не можна зберігати в будинку, щоб не викликати на себе лихо — читайте у нашому матеріалі.