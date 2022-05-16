"Це смерть": астролог назвала точну дату лиха для путіна

Повня серйозно порушить плани путіна, прогнозує астролог

Кривавий повний місяць 16 травня принесе російському диктатору володимиру путіну великі неприємності або навіть смерть, вважає астролог Ірина Звягіна.

Свій прогноз вона опублікувала на сторінці у Facebook.

Чому росії не виграти війну проти України?

"Минуле підбиває підсумки. Затемнення 16 травня "накриває" Великий Хрест у гороскопі путіна, і розрядка піде через його Плутон. Це смерть, або його фізична, або планів", — пише астролог.

За її словами, російський егрегор постійно підживлює свого президента, і цей егрегор зараз сильно і негативно заряджений.

"Між двома травневими затемненнями смерть наздогнала Шушкевича і Кравчука. Троє підписали біловежські угоди (вірніше, шестеро, але три – глави держав, ще – Єльцин); тепер усі відійшли у інший світ", — пише Звягіна.

Читайте також: Категорія Lifestyle Екстрасенс розповів, як помре путін Астролог також розповів, хто може посісти місце путіна після його смерті.

"Завжди дивимося, як астрологічні явища накладаються на карти основних гравців. Найбільше грає карта путіна. І це розрядка через його Плутон. З Чорнобилем дуже не хочеться аналогії. Сподіватимемося, що в глибокій суті своїй це затемнення несе посилення оновлення світу через жертву, яку він приносить", — закінчила свій прогноз астролог.

Нагадаємо, раніше відомий екстрасенс і астролог Макс Гордєєв назвав дату можливу дату смерті володимира путіна. На його думку, це може статися вже за рік-два.

Також наймолодший мольфар України Орест Стафійчук зробив свій прогноз щодо того, коли помре володимир путін.