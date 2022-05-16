Як і чим почистити раковину, щоб блищала: цей засіб є на кожній кухні

Цей 10-хвилинний спосіб дезінфікує раковину на раз

Якщо ви заходите на кухню і відчуваєте якийсь неприємний запах — можливо, вам потрібно перевірити кухонну раковину. Сливи кухонних раковин відомі скупченням бактерій і смердючим запахом. Перш ніж вдатися до побутової хімії, спробуйте скористатися одним засобом, який є в коморі кожної кухні.

Як пише ehow.com, із брудом і нальотом на раковині впорається звичайна харчова сода.

Як видалити бруд у раковині за допомогою харчової соди

Коли ваша кухонна раковина брудна, це не тільки псує вигляд усієї кухні, але й сприяє розмноженню мікробів. Для цього є просте та легке рішення. Все, що вам потрібно, це трохи харчової соди та води.

Насипте кілька столових ложок харчової соди в миску і додайте достатньо гарячої води, щоб вийшла паста. Нанесіть пасту з харчової соди на раковину і використовуйте чисту сторону губки, щоб видалити весь бруд і залишки їжі всередині раковини. Ви навіть можете використовувати стару зубну щітку, щоб проникнути у всі канавки та тріщини навколо стоку раковини. Коли закінчите, добре промийте, і все готово!

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