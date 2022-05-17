Так поливати кабачки не можна: 3 помилки, які залишать без урожаю

При неправильному поливі культури дачники ризикують залишитися з мізерним урожаєм

Кабачки — улюблені багатьма, корисні та смачні овочі. Вони радують нас плодами майже до самої зими, але при неправильному догляді за цією культурою городники ризикують зовсім залишитися без урожаю.

Якщо ви не хочете бути одними із них, то не варто робити наступних помилок при поливі культури, пише belnovosti.by.

3 помилки при поливі кабачків, які позбавляють урожаю

Поливати кабачки холодною водою. Вона вганяє культуру в стрес і гальмує ріст. Рясно поливати кабачки перед плодоношенням. Сформуються пустоцвіти, кабачки не зав’язуватимуться. Поливати кабачки так, щоб намокали листя. Зайва волога викликає підгнивання.

Раніше "Телеграф" писав, що треба садити поряд з кабачками, щоб отримати рясні врожаї.