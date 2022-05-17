Головні вбивці врожаю яблук: як урятувати сад від плодожерки

Якщо вчасно вжити заходів, урожай яблук буде врятовано.

"Якщо в яблуці черв’як, значить воно смачне і стигле" — напевно, кожен хоча б раз у своєму житті чув цю фразу від мами або бабусі. Проте навіщо ділитися своїм урожаєм із цими дрібними шкідниками? Тим більше, що для того, щоб позбавитися одного з найпоширеніших шкідників — садової плодожерки, необов’язково купувати дорогі засоби, які до того ж можуть нашкодити здоров’ю.

Як позбутися "ненаситної" плодожерки та врятувати врожай яблук за допомогою народних засобів та методів, пише "Ботаничка".

Зазначимо, що, крім псування врожаю, плодожерка шкодить і самому дереву. А все це через те, що потомство шкідника зимує в корі, від чого дерева гірше переносять заморозки та стають беззахисними перед грибком та іншими захворюваннями.

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Народні методи боротьби з плодожеркою

Цибуля

У 10 л води розчиніть 30-50 г зеленого господарського мила і додайте 100 г подрібнених головок цибулин з бадиллям. Залишіть розчин настоятися 20-24 години і після обприскуйте їм дерева на початку цвітіння. Повторюйте через 4-6 днів, доки спостерігається літ метеликів.

Гірчиця

У відрі гарячої води розчиніть 100 г порошку гірчиці і залиште розчин настоюватися добу. Після обприскуйте дерева у фазі зав’язування та розростання зав’язей через 3-4 дні.

Чорнобривці

Усю надземну масу чорнобривців подрібніть і заваріть як чай із розрахунку 500 г на 10 л окропу. Після остигання відфільтруйте відвар. Обприскуйте дерева навесні без подальшого розведення, а влітку та восени концентрацію потрібно зменшити розведенням 1:3 та 1:2 відповідно. Зазначимо, що такий відвар знищує також мурах, попелиці, гусениць та інших шкідників.

Бадилля томатів

До такого методу потрібно готуватися заздалегідь і з осені заготовити сухе бадилля томатів. Весною 2 кг сухої маси потрібно залити на 10 годин відром гарячої води. Після відфільтрувати і перед обприскуванням розвести у 2 рази.

Сіно

Пріле сіно потрібно дрібно нарубати, залити окропом і настояти 2-3 доби. На відро настою потрібно 1/3 відра нарубаного сіна. Перед обприскуванням дерев настій потрібно відфільтрувати і розбавити 1:3.

Раніше "Телеграф" писав, як правильно удобрювати яблуні та груші, щоб вони давали великий та щедрий урожай.