Що потрібно зробити, щоб колготки не рвалися: секретний лайфхак

Колготки, які не рвуться, особливо в невідповідний момент, — без перебільшення мрій багатьох дівчат.

Колготи — це незмінний атрибут у багатьох вбраннях та образах. Проте дуже часто дівчата відмовляються від носіння суконь чи спідниць, бо колготки постійно рвуться. І щоб не витрачати шалені суми на нову пару аксесуарів, можна спробувати "продовжити" їхнє життя.

Що робити, щоб колготки не рвалися, особливо на великому пальці, пише belnovosti.

Лайфхаки, щоб колготки не рвалися на пальці

Загартовування. Нову пару колготок необхідно зволожити водою, а потім покласти в пакет і відправити на ніч у морозилку. Під впливом холоду нитки стануть еластичнішими, що допоможе їм довше залишатися цілими.

Зміцнення миска. Можна взяти тонкі шкарпетки, які підходитимуть до тону колготок. Також слідкуйте, щоб шов, що з’єднує верхню та нижню частини миска, був щільним та лежав горизонтально на ваших пальцях.

Можна взяти тонкі шкарпетки, які підходитимуть до тону колготок. Також слідкуйте, щоб шов, що з’єднує верхню та нижню частини миска, був щільним та лежав горизонтально на ваших пальцях. Пластир. Його необхідно акуратно наклеїти на ніготь великого пальця, щоб ніготь не пошкодив нові колготки.

Його необхідно акуратно наклеїти на ніготь великого пальця, щоб ніготь не пошкодив нові колготки. Лак для волосся. На відстані 20 см розпорошити лак для волосся на місце, де воно стикається з нігтями на ногах, а в ідеалі побризкати лаком усі колготки. Після прання процедуру потрібно буде повторити.

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