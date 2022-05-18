Як позбутися мурах та попелиці на яблуні: хитрість від досвідчених садівників

З приходом теплої пори року плодові дерева стають мішенню для багатьох шкідників.

Крім ненажерливої садової плодожерки, як боротися з якою ми вже писали раніше, фруктовим деревам в саду (яблуням, грушам, сливам і т.д) "загрожує" ще багато різних шкідників. Наприклад мурахи та попелиця. Боротися з ними різною "хімією" можна, але це може зашкодити вашому здоров’ю. Тому, перш ніж скуповувати дорогі отрути, можна спробувати обійтися народними засобами та методами.

Про невелику хитрість, як позбутися попелиці та мурах, від досвідчених дачників, пише belnovosti.

Як захистити дерева від мурах та попелиці

Не дати мурашкам побудувати мурашники біля підніжжя яблуні або груші, що згодом може знищити рослину, а також позбавити листя від попелиці, допоможе звичайна стара подушка із синтепону, холлофайбера або інших подібних матеріалів. Такий хитрий спосіб боротьби з шкідниками досвідчені дачники називають "ловчий пояс".

Читайте також: Категорія Lifestyle Навіщо досвідчені дачники залишають на городі обмилки Для городника — це ще один спосіб захистити свою ділянку від шкідників

Зі старої подушки потрібно витягти нетканий елемент і сформувати своєрідний "пояс" з вати навколо стовбура дерева. Щоб "пояс" тримався, можна використовувати клей. Спосіб має особливу популярність серед дачників, тому що мурахи плутаються в синтепоні і не можуть його пройти, тим самим не добираючись до своєї мети — дерева.

Раніше "Телеграф" писав, як правильно удобрювати яблуні та груші, щоб вони давали великий та щедрий урожай.