Що додати до порошку, щоб речі після прання не тьмяніли: відповідь вас здивує

Щоб речі зберігали свій насичений колір після прання, допоможе засіб, який є на кожній кухні.

Є така негативна "особливість" в одягу/рушників/постільної білизни, як після прання втрачати свій насичений колір. Щоб уникнути цієї проблеми, домогосподарки скуповують "тонни" різних засобів: порошків, гелів, ополіскувачів. Однак часто вони не працюють і гроші буквально викидаються на вітер.

Як розв'язати цю проблему і що можна додати під час прання, щоб речі зберігали свій колір, розповідає belnovosti.

Як зберегти яскравість речей під час прання

"Чарівний" засіб, який захистить колір ваших речей під час прання, можна знайти на будь-якій кухні. Для того, щоб речі довше залишалися на вигляд новими та яскравими, під час прання потрібно додавати оцет. Завдяки йому тканина збереже свою текстуру та колір.

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Варіантів використання оцту під час прання два: можна спочатку замочити одяг у тазу з невеликою кількістю оцту або додати рідину під час прання. Не варто переживати: на "життя" пральної машини це не вплине. Щобільше, столовий оцет — чудовий засіб проти накипу.

Дозування: на п’ять кілограмів білизни — одна склянка оцту.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що робити, щоб пральна машинка не "скакала" під час прання та віджиму.