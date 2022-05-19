Гороскоп Таро на літо 2022: карти обіцяють нові труднощі

Практично всіх у найближчі місяці чекають випробування

Хоча весна 2022 року й так принесла світові, а особливо українцям, багато бід, стресу та смутку, але літо буде ненабагато радіснішим.

"Телеграф" зробив розклад Таро, що чекає на кожен знак Зодіаку в літні місяці, і майже всі карти попереджають про нові неприємності.

Ось які карти випали на це літо

Овен — перевернута Смерть

Течія життя тимчасово занесе Вас у безвихідь. Це літо може пройти у Вас ніби уві сні та у застої, але не докоряйте собі щодо цього, — для нових ривків і звершень потрібно накопичити сили.

Телець — перевернута Сімка жезлів

У цьому положенні карта може вказувати, що Ви застрягнете у несприятливій тривожній обстановці, і у Вас не вистачить доблесті вирішити проблемну ситуацію.

Близнюки — Сімка кубків

Друга назва цієї карти — Владика примарного успіху, і вона вказує на те, що Ви не приймаєте реальність і нібито доповнюєте її ілюзіями. Через це є великий шанс помилитися, тому дуже добре подумайте, перш ніж робити важливий вибір цього літа.

Читайте також: Категорія Гороскоп Ці 3 знаки Зодіаку стануть улюбленцями долі наприкінці травня Тельців, Скорпіонів та Риб чекають позитивні зміни у житті

Рак — перевернутий Паж кубків

Влітку 2022 року Ви будете схильні до втечі від себе, інших і реальністі теж, не виключена підвищена тяга до алкоголю, серіалів та інших способів забутися. Не дайте похитнутися Вашій упевненості та більше прислухайтеся до своєї інтуїції.

Лев — перевернута Дев’ятка мечів

Незабаром у житті настане більш сприятливий період, надія та віра допоможуть Вам одужати від випробувань, а поки що запасіться терпінням.

Діва — перевернутий Туз пентаклів

У перевернутому положенні ця карта обіцяє втрати у матеріальному та практичному плані. Можливо, Вашим планам не судилося здійснитися протягом найближчих місяців, і на роботі все складеться не найкращим чином.

Читайте також: Категорія Гороскоп Названі найдбайливіші дружини за знаком Зодіаку Вони створюють затишок в оселі та підтримують у ньому приємну атмосферу

Терези — перевернутий Блазень

Під впливом власного страху або інших людей, Ви можете зробити неправильний вибір. Протягом літа карти Вам радять переосмислити свої цінності та вирішити, що насправді для Вас важливо, і коли Ви опинитеся перед важливим вибором, дійте з розумом.

Також у найближчі місяці Ви можете бути в чомусь дріб’язковим або завзято гнути свою лінію там, де це зайве.

Скорпіон — Вісімка мечів

Цього літа Ви можете опинитися в глухому куті і нерішучості, скуті власними духовними кайданами, нездатні прийняти будь-яке рішення. Можливо будуть погані новини та фінансові втрати, але це карта тимчасових труднощів, а тому не впадайте в паніку та бережіть себе.

Стрілець — Диявол

Це карта страхів та помилок, що здійснюються під їх впливом. Погляньте на своє життя і подумайте, чи все Ви робите правильно? Можливо, у Вас є нездорові уподобання, схильність "пускати пилюку в очі" і надмірний потяг до матеріального? Диявол може загострити такі нездорові прояви, і навряд це принесе щастя.

Читайте також: Категорія Гороскоп Названі найнудніші знаки Зодіаку: топ-5 Ці зодіакальні знаки рідко виходять за межі дозволеного і не порушують правила

Козеріг — перевернута Шістка жезлів

У прямому положенні ця карта перемог, але в перевернутому означає, що успіх і просування кар’єрними сходами можуть випасти іншому, а Вам доведеться задовольнятися роллю "другої скрипки". Також карта може попереджати про появу любовного трикутника.

Водолій — Король кубків

Це сприятлива карта і вона обіцяє, що чорна смуга закінчиться, а у справах нарешті почне щастити. Також цього літа Ви можете зустріти когось особливого.

Риби — перевернута Зірка

У цьому положенні це карта краху надій та талантів. У найближчі місяці Ви можете потонути у власній невпевненості, через що перестанете займатися тим, що справді важливо.

Карти Таро радять Вам приготуватись до депресивного епізоду, підготувати щось радісне та заспокійливе, що допоможе Вам легше його перенести.