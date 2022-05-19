Рус

Гороскоп Таро на літо 2022: карти обіцяють нові труднощі

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
290
Розібралися, що чекає на всі знаки Зодіаку цього літа Новина оновлена 19 травня 2022, 06:37
Розібралися, що чекає на всі знаки Зодіаку цього літа

Практично всіх у найближчі місяці чекають випробування

Хоча весна 2022 року й так принесла світові, а особливо українцям, багато бід, стресу та смутку, але літо буде ненабагато радіснішим.

"Телеграф" зробив розклад Таро, що чекає на кожен знак Зодіаку в літні місяці, і майже всі карти попереджають про нові неприємності.

Ось які карти випали на це літо
Ось які карти випали на це літо

Овен — перевернута Смерть

Течія життя тимчасово занесе Вас у безвихідь. Це літо може пройти у Вас ніби уві сні та у застої, але не докоряйте собі щодо цього, — для нових ривків і звершень потрібно накопичити сили.

Телець — перевернута Сімка жезлів

У цьому положенні карта може вказувати, що Ви застрягнете у несприятливій тривожній обстановці, і у Вас не вистачить доблесті вирішити проблемну ситуацію.

Близнюки — Сімка кубків

Друга назва цієї карти — Владика примарного успіху, і вона вказує на те, що Ви не приймаєте реальність і нібито доповнюєте її ілюзіями. Через це є великий шанс помилитися, тому дуже добре подумайте, перш ніж робити важливий вибір цього літа.

Рак — перевернутий Паж кубків

Влітку 2022 року Ви будете схильні до втечі від себе, інших і реальністі теж, не виключена підвищена тяга до алкоголю, серіалів та інших способів забутися. Не дайте похитнутися Вашій упевненості та більше прислухайтеся до своєї інтуїції.

Лев — перевернута Дев’ятка мечів

Незабаром у житті настане більш сприятливий період, надія та віра допоможуть Вам одужати від випробувань, а поки що запасіться терпінням.

Діва — перевернутий Туз пентаклів

У перевернутому положенні ця карта обіцяє втрати у матеріальному та практичному плані. Можливо, Вашим планам не судилося здійснитися протягом найближчих місяців, і на роботі все складеться не найкращим чином.

Терези — перевернутий Блазень

Під впливом власного страху або інших людей, Ви можете зробити неправильний вибір. Протягом літа карти Вам радять переосмислити свої цінності та вирішити, що насправді для Вас важливо, і коли Ви опинитеся перед важливим вибором, дійте з розумом.

Також у найближчі місяці Ви можете бути в чомусь дріб’язковим або завзято гнути свою лінію там, де це зайве.

Скорпіон — Вісімка мечів

Цього літа Ви можете опинитися в глухому куті і нерішучості, скуті власними духовними кайданами, нездатні прийняти будь-яке рішення. Можливо будуть погані новини та фінансові втрати, але це карта тимчасових труднощів, а тому не впадайте в паніку та бережіть себе.

Стрілець — Диявол

Це карта страхів та помилок, що здійснюються під їх впливом. Погляньте на своє життя і подумайте, чи все Ви робите правильно? Можливо, у Вас є нездорові уподобання, схильність "пускати пилюку в очі" і надмірний потяг до матеріального? Диявол може загострити такі нездорові прояви, і навряд це принесе щастя.

Козеріг — перевернута Шістка жезлів

У прямому положенні ця карта перемог, але в перевернутому означає, що успіх і просування кар’єрними сходами можуть випасти іншому, а Вам доведеться задовольнятися роллю "другої скрипки". Також карта може попереджати про появу любовного трикутника.

Водолій — Король кубків

Це сприятлива карта і вона обіцяє, що чорна смуга закінчиться, а у справах нарешті почне щастити. Також цього літа Ви можете зустріти когось особливого.

Риби — перевернута Зірка

У цьому положенні це карта краху надій та талантів. У найближчі місяці Ви можете потонути у власній невпевненості, через що перестанете займатися тим, що справді важливо.

Карти Таро радять Вам приготуватись до депресивного епізоду, підготувати щось радісне та заспокійливе, що допоможе Вам легше його перенести.

Теги:
#Гороскоп #Прогноз Таро