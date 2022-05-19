Гороскоп Таро на літо 2022: карти обіцяють нові труднощі
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Практично всіх у найближчі місяці чекають випробування
Хоча весна 2022 року й так принесла світові, а особливо українцям, багато бід, стресу та смутку, але літо буде ненабагато радіснішим.
"Телеграф" зробив розклад Таро, що чекає на кожен знак Зодіаку в літні місяці, і майже всі карти попереджають про нові неприємності.
Овен — перевернута Смерть
Течія життя тимчасово занесе Вас у безвихідь. Це літо може пройти у Вас ніби уві сні та у застої, але не докоряйте собі щодо цього, — для нових ривків і звершень потрібно накопичити сили.
Телець — перевернута Сімка жезлів
У цьому положенні карта може вказувати, що Ви застрягнете у несприятливій тривожній обстановці, і у Вас не вистачить доблесті вирішити проблемну ситуацію.
Близнюки — Сімка кубків
Друга назва цієї карти — Владика примарного успіху, і вона вказує на те, що Ви не приймаєте реальність і нібито доповнюєте її ілюзіями. Через це є великий шанс помилитися, тому дуже добре подумайте, перш ніж робити важливий вибір цього літа.
Рак — перевернутий Паж кубків
Влітку 2022 року Ви будете схильні до втечі від себе, інших і реальністі теж, не виключена підвищена тяга до алкоголю, серіалів та інших способів забутися. Не дайте похитнутися Вашій упевненості та більше прислухайтеся до своєї інтуїції.
Лев — перевернута Дев’ятка мечів
Незабаром у житті настане більш сприятливий період, надія та віра допоможуть Вам одужати від випробувань, а поки що запасіться терпінням.
Діва — перевернутий Туз пентаклів
У перевернутому положенні ця карта обіцяє втрати у матеріальному та практичному плані. Можливо, Вашим планам не судилося здійснитися протягом найближчих місяців, і на роботі все складеться не найкращим чином.
Терези — перевернутий Блазень
Під впливом власного страху або інших людей, Ви можете зробити неправильний вибір. Протягом літа карти Вам радять переосмислити свої цінності та вирішити, що насправді для Вас важливо, і коли Ви опинитеся перед важливим вибором, дійте з розумом.
Також у найближчі місяці Ви можете бути в чомусь дріб’язковим або завзято гнути свою лінію там, де це зайве.
Скорпіон — Вісімка мечів
Цього літа Ви можете опинитися в глухому куті і нерішучості, скуті власними духовними кайданами, нездатні прийняти будь-яке рішення. Можливо будуть погані новини та фінансові втрати, але це карта тимчасових труднощів, а тому не впадайте в паніку та бережіть себе.
Стрілець — Диявол
Це карта страхів та помилок, що здійснюються під їх впливом. Погляньте на своє життя і подумайте, чи все Ви робите правильно? Можливо, у Вас є нездорові уподобання, схильність "пускати пилюку в очі" і надмірний потяг до матеріального? Диявол може загострити такі нездорові прояви, і навряд це принесе щастя.
Козеріг — перевернута Шістка жезлів
У прямому положенні ця карта перемог, але в перевернутому означає, що успіх і просування кар’єрними сходами можуть випасти іншому, а Вам доведеться задовольнятися роллю "другої скрипки". Також карта може попереджати про появу любовного трикутника.
Водолій — Король кубків
Це сприятлива карта і вона обіцяє, що чорна смуга закінчиться, а у справах нарешті почне щастити. Також цього літа Ви можете зустріти когось особливого.
Риби — перевернута Зірка
У цьому положенні це карта краху надій та талантів. У найближчі місяці Ви можете потонути у власній невпевненості, через що перестанете займатися тим, що справді важливо.
Карти Таро радять Вам приготуватись до депресивного епізоду, підготувати щось радісне та заспокійливе, що допоможе Вам легше його перенести.