Відомий астролог назвав дату переломного моменту у війні росії з Україною

За словами Росса, у липні відбудеться переломний момент у війні, причиною якого буде переворот у росії.

Відомий астролог Влад Росс зробив новий прогноз щодо ходу війни росії з Україною. На жаль, на його думку, бойові дії в Україні триватимуть ще довго. Так, астролог переконаний, що після 25 травня війна, розв’язана рф, стане ще більш кровопролитною.

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За словами Росса, у липні відбудеться переломний момент у війні, причиною якого буде переворот у росії.

"Зараз на знак Овна увійшов Юпітер, який розширює вогонь небезпеки. 25 травня туди увійде і Марс – планета війни. Тобто на нас чекає досить кровопролитна ситуація. Але зрештою почнеться перелом. Зараз найнебезпечніше, що може бути – це ядерна зброя", — пояснює Росс.

Також астролог висловився щодо "антипутинського" змови у росії. На його думку, він уже досяг завершальної стадії і має пройти ще зовсім небагато часу до перевороту в рф.

"Але найголовніше, у росії зараз готується змова і переворот, який вже дозрів. Найважливіший переломний момент може настати в липні. Тоді, можливо, буде повалено владу в Москві", — говорить Росс.

Нагадаємо, раніше відомий екстрасенс і астролог Макс Гордєєв назвав дату можливу дату смерті володимира путіна. На його думку, це може статися вже за рік-два.