"Символ України": Зеленська, Сумська та інші відомі українці вітають з Днем вишиванки (фото)

Кожен третій четвер травня в Україні відзначають День вишиванки

Вишиті сукні, блузи та сорочки з українськими орнаментами стали популярними у всьому світі. Їх носять не лише вітчизняні зірки, а й світові знаменитості.

У День вишиванки, який у 2022 році випав на 19 травня, відомі українці в умовах війни відзначають свято, вітають українців та діляться фото із колоритними вбраннями у національному стилі.

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Олена Зеленська

"Хтось дістає її, дивом вцілілу, із шафи у зруйнованому будинку. А хтось втратив разом із домом. Хтось шукає її в іншій країні, куди вигнала війна. Хтось одягне її в рідному місті, де нарешті немає обстрілів. Хтось – в окупації, ризикуючи життям. А хтось зробить це взагалі вперше, бо вперше відчув таку потребу. Цей день українці відзначають багато років, але війна наповнила його новим щемливим змістом. Можливо, вперше ми так гостро відчуваємо сенс відомого вислову про "вишитий код нації". Вперше це стало настільки особистим і гострим. Вперше це про наші страшні втрати й про обов’язкову перемогу над ворогом і горем. З Днем вишиванки, друзі!"

Ольга Сумська

"З Днем вишиванки!", — написала українська актриса в Інстаграмі, опублікувавши зворушливий вірш поетеси Тетяни Строкач про вишиванку.

Читайте також: Категорія Привітання З Днем вишиванки 2022: барвисті картинки та листівки українською День вишиванки — це свято, яке популяризує етнічний український одяг та національні традиції.

Ектор Хіменес-Браво

"Одягти вишиванку — це честь! Дуже поважаю українські традиції та культуру. Одягати вишиванку – завжди свято для мене та велика відповідальність. Адже, українська нація боролась століттями, щоб зберегти свою аутентичність. Коли я вивчав історію України — я був шокований скільки крові пролили ваші предки в боротьбі за незалежність. Я не міг уявити, що те, що я читав — сьогодні я бачу на власні очі. Ніби нас перенесли на кілька століть назад. Піднесені та об‘єднані українці проти Московії. Нічого не змінилось, ворог все той же. Разом і до кінця! З Днем Вишиванки Переконаний, що незабаром надягну її з особливої нагоди в День нашої перемоги над рашистами! Слава Україні!"

Дмитро Монатик

"Телефон нагадав… Цього дня у 2015. Чекаємо на нашого первістка — Даню. Андріївський узвіз. Всіх з Днем вишиванки! Все буде перемога! Все буде Україна"

Дмитро Монатик із дружиною Іриною Демічовою

MamaRika

"В крові кожного українця тече ДНК, в якій закладено код свободи та нестримної любові до своєї землі.Вишиванка наче броня, що захищає та ідентифікує нас як найсильнішу націю світу.Любимо тебе, наша Україна! Зі святом, рідні"

Співачка MamaRika (Ансатасія Кочетова) із чоловіком Сергієм Середою

Марина Боржемська

"Вишиванка — символ України. Завжди була і буде. Сьогодні день вишиванки, тому хочу ще раз подякувати, що я українка. І повторити, наскільки я пишаюся цим"

Володимир Остапчук

"Колись у мирному житті… З Днем вишиванки "

Володимир Остапчук із дружиною Христиною Горняк

Раніше "Телеграф" розповідав про важливість свята Дня вишиванки для українців, які зараз борються із російським окупантом на своїй землі.