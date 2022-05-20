Чим підгодовувати полуницю, щоб був багатий урожай ягід
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 163
Ці три елементи допоможуть збільшити врожай великої полуниці у п’ять разів
Підгодовувати рослини необхідно для того, щоб вони повноцінно росли, розвивалися та приносили врожай. Раніше ми писали про те, як правильно підгодовувати моркву. У цьому матеріалі йтиметься про полуницю.
Як пише supersadovnik, полуниця потребує певних мікроелементів, які зможуть вплинути на кількість зав’язей та збільшать урожай. Це:
Калій
Калій впливає на кількість цвітіння полуниці та наступні зав’язі. Підгодовувати калієм полуницю потрібно протягом усього часу вирощування плодів.
Бор
Допомагає розвитку кореневої системи, утворенню насіння та формуванню пилку, а також самих плодів полуниці. Підживлення бором не лише збільшує врожайність, а й позитивно впливає на смак ягід.
Цинк
Підвищує врожайність полуниць, впливаючи на кількість плодів на кущах. Але пам’ятайте, що надлишок цинку може деформувати плоди.
Раніше "Телеграф" писав, чим підгодовувати огірки цього літа.