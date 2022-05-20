Чим підгодовувати полуницю, щоб був багатий урожай ягід

Ці три елементи допоможуть збільшити врожай великої полуниці у п’ять разів

Підгодовувати рослини необхідно для того, щоб вони повноцінно росли, розвивалися та приносили врожай. Раніше ми писали про те, як правильно підгодовувати моркву. У цьому матеріалі йтиметься про полуницю.

Як пише supersadovnik, полуниця потребує певних мікроелементів, які зможуть вплинути на кількість зав’язей та збільшать урожай. Це:

Калій

Калій впливає на кількість цвітіння полуниці та наступні зав’язі. Підгодовувати калієм полуницю потрібно протягом усього часу вирощування плодів.

Бор

Допомагає розвитку кореневої системи, утворенню насіння та формуванню пилку, а також самих плодів полуниці. Підживлення бором не лише збільшує врожайність, а й позитивно впливає на смак ягід.

Цинк

Підвищує врожайність полуниць, впливаючи на кількість плодів на кущах. Але пам’ятайте, що надлишок цинку може деформувати плоди.

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Раніше "Телеграф" писав, чим підгодовувати огірки цього літа.