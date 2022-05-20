Для чого потрібен третій відсік у лотку пральної машини: багато хто про це не знає

Щоб уникнути проблем із пранням, важливо знати для чого потрібен кожен відсік.

Прання в пральній машині набагато полегшило життя кожній домогосподарці: закинула брудні речі в барабан, насипала порошок у потрібний відсік (за потреби і кондиціонер), обрала потрібну програму і чекаєш, поки машинка попере. Проте найчастіше, багато хто навіть не здогадується про деякі функції своєї "помічниці". Наприклад, ви коли-небудь замислювалися для чого в пральній машинці три відсіки в лотку для порошку, адже засипається лише сам порошок і іноді вливається кондиціонер. Навіщо ж третій відсік?

"Телеграф" дізнався відповідь це питання.

Для чого в пральній машинці потрібні три відсіки

У лотку для завантаження порошку в абсолютно кожній пральній машинці є три відсіки, кожен з яких промаркований певним знаком: римськими цифрами I і II або латинськими літерами А і В відповідно, а також зображенням сніжинки або квітки. Який відсік як маркується і навіщо він створений?

Римська цифра I або літера А — це відсік, призначений для попереднього прання або для замочування. Попереднє прання необхідне для максимально ефективного видалення застарілих плям.

— це відсік, призначений для попереднього прання або для замочування. Попереднє прання необхідне для максимально ефективного видалення застарілих плям. Римська цифра II або літера В — відсік, який найчастіше використовується, адже він призначений для основного мийного засобу. Саме у цей відсік засипається порошок.

— відсік, який найчастіше використовується, адже він призначений для основного мийного засобу. Саме у цей відсік засипається порошок. Сніжинка або квітка – відсік призначений для ополіскувачів, відбілювачів, кондиціонерів тощо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що робити, щоб пральна машинка не "скакала" під час прання та віджиму.