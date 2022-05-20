Що посадити біля огірків, щоб урожай виріс у 2 рази

Збільшити врожайність огірків можна і без добрив.

Для того, щоб отримати великий урожай огірків на заздрість всім сусідам, важливо не тільки пам’ятати про найпоширеніші помилки при їх посадці, але й знати, де і біля кого їх можна садити. Можливо ви і не знали, але якщо посадити огірки біля одного не менш популярного овочу, то можна отримати врожай вдвічі більше без добрив.

І цей овоч – це часник, повідомляє belnovosti.

Навіщо садити огірки біля часнику

Крім збільшення врожайності, часник, посаджений біля огірків (проте в межах 50 см від зелених плодів), захистить їх від різноманітних захворювань та шкідливих бактерій.

Також часник може вирішити і проблему засихання та пожовтіння листя у огірків. Оскільки часник виділяє фітонциди, огірки залишаються у чудовій формі, навіть попри погоду: чи то надворі холод, чи то спека.

Раніше "Телеграф" писав, як правильно підготувати капусту до висадки у відкритий ґрунт.