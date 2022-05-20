Як відмити біле взуття зубною пастою: кожен другий робить це неправильно
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Перед тим як почнете чистити взуття, вийміть устілки та шнурки.
Білі кеди або кросівки — це, напевно, найпопулярніше взуття на літо, особливо у дівчат, адже вони поєднуються і зі сукнями, і зі спідницями, і зі шортами та штанами. Однак якщо неправильно доглядати біле взуття, то воно починає жовтіти і втрачати свій красивий зовнішній вигляд.
На допомогу в очищенні білих кросівок приходить зубна паста, але часто її використовують неправильно, і в результаті взуття залишається жовтим, пише belnovosti.
Як правильно чистити біле взуття зубною пастою
Важливо використовувати пасту чисто білого кольору без додаткових вкраплень, а не гелеподібних або кольорових складів. Також крім пасти потрібні ще вологі серветки.
- Витріть пил і змийте бруд із кросівок.
- У суху поверхню втріть невелику кількість пасти. Чистити можна не лише підошву, а й язичок та шнурки. Втирати пасту потрібно доки вона повністю не вбереться.
- Після цього треба протерти очищене взуття вологою серветкою, щоб видалити залишки пасти.
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