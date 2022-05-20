Як відмити біле взуття зубною пастою: кожен другий робить це неправильно

Перед тим як почнете чистити взуття, вийміть устілки та шнурки.

Білі кеди або кросівки — це, напевно, найпопулярніше взуття на літо, особливо у дівчат, адже вони поєднуються і зі сукнями, і зі спідницями, і зі шортами та штанами. Однак якщо неправильно доглядати біле взуття, то воно починає жовтіти і втрачати свій красивий зовнішній вигляд.

На допомогу в очищенні білих кросівок приходить зубна паста, але часто її використовують неправильно, і в результаті взуття залишається жовтим, пише belnovosti.

Як правильно чистити біле взуття зубною пастою

Важливо використовувати пасту чисто білого кольору без додаткових вкраплень, а не гелеподібних або кольорових складів. Також крім пасти потрібні ще вологі серветки.

Читайте також: Категорія Lifestyle Як вивести жирну пляму з одягу: потрібно всього 2 інгредієнти Суміш з соком лимона та гірчиці спрацює як на кольоровій, так і на білій речі

Витріть пил і змийте бруд із кросівок. У суху поверхню втріть невелику кількість пасти. Чистити можна не лише підошву, а й язичок та шнурки. Втирати пасту потрібно доки вона повністю не вбереться. Після цього треба протерти очищене взуття вологою серветкою, щоб видалити залишки пасти.

Раніше "Телеграф" писав, як зробити так, щоб речі після прання не тьмяніли, а також, що робити, якщо одяг вигорів на сонці.