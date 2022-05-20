Навіщо висипати в унітаз пральний порошок: хитрість, про яку мало хто знає

Усього один засіб допоможе відбілити унітаз

Усі хочуть, щоб унітаз блищав. Був позбавлений від вапняного нальоту та неприємного запаху. Однак, щоб почистити унітаз, найчастіше господині використовують спеціально призначені для чищення унітазу покупні засоби. Спеціальна побутова хімія коштує недешево, а недорогі засоби менш ефективні у цьому випадку. Але мало хто знає, що відмити унітаз до ідеального стану можна звичайним пральним порошком.

Про це пише Ukr. Media.

Як почистити унітаз пральним порошком

1 спосіб

Засипте в унітаз невелику кількість прального порошку на всю ніч. Вже за кілька днів регулярної процедури можна помітити приємний результат.

2 спосіб

Змийте воду, щоб змочити внутрішні стіни. Потім розподіліть по поверхні унітазу порошок із вмістом відбілювача. Через 15 хвилин треба прочистити йоржиком всю поверхню і знову злити воду.

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