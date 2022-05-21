Вони — причина появи попелиці: 2 перевірених способи позбутися мурах на дачі

Ці комахи не такі нешкідливі, як може здатися на перший погляд

Мурах вважають корисними комахами, оскільки вони знищують багато інших шкідників. Однак вони також можуть завдати серйозних збитків вашому майбутньому врожаю, адже через мурах на ділянці з’являється попелиця.

Впоратися з цими комахами може бути непросто, але є декілька перевірених способів позбавлення від мурах на дачі. Вийде швидко та ефективно.

Як позбутися мурах на ділянці — 2 ефективні методи

1. Борна кислота. Потрібно приготувати згубну суміш від комах.

Змішуємо в склянці пару ложок води, таку ж кількість цукру, маленьку ложку завареного варення (або меду) та третину ложки борної кислоти. Доводимо до однорідного стану, наносимо на цупкий папір або картон. Потім потрібно розмістити отруту у місцях, де часто з’являються комахи. Можна проводити процедуру кілька разів.

2. Дихлофос. Використовується у разі формування кількох мурашників.

Беремо відро води, поміщаємо всередину спрей з дихлофосом і три рази натискаємо на сам мурашник. Важливо: користуватися ним часто не можна, тому що через агресивний склад дихлофосу можна погіршити склад ґрунту.

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Раніше "Телеграф" писав, що посадка поруч із часником моркви вбереже культуру від попелиці та морквяної мухи.