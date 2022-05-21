Навіщо класти в злив раковини кульки з фольги: хитрість, про яку знають лише досвідчені господині

Лайфхак убереже від неприємних наслідків через забруднення

Нерідко на кухні трапляється неприємне — вода перестає йти в трубу і залишається в раковині. Це означає, що сталося засмічення, яке необхідно прибрати якнайшвидше, поки ситуація не стала ще гіршою. Щоб захистити злив на кухні від засмічення, можна скористатися одним простим способом.

Для цього знадобляться лише три кульки з фольги, пише Ukr.Media.

Як захистити раковину від засмічень за допомогою кульок з фольги

Скочуємо фольгу, можна найдешевшу. Розмір кульок повинен дозволити їм поринути у поглиблення зливу.

Так, при кожному відкритті води ці кульки будуть рухатися в решітці, за рахунок чого вони не дадуть сторонньому сміттю або відходам потрапляти в сам злив. Це дозволить рідше прочищати злив і вбереже від неприємних наслідків через забруднення.

Раніше "Телеграф" пояснював, як за допомогою харчової соди почистити раковину на кухні.