Що посадити на городі, щоб захистити його від колорадського жука, попелиці, мурах та гусениць

Завдяки цим рослинам можна заощадити багато грошей на засоби від шкідників

Для того, щоб захистити свій город від різних шкідників, необов’язково скуповувати безліч різних отрут та засобів. Від попелиці, колорадських жуків, мурах, мух та гусениць можуть допомогти певні рослини. Досвідчені городники давно засаджують свій город цими рослинами, при цьому економлячи свої гроші та сили на догляд за городом та боротьбу зі шкідниками.

Які рослини допоможуть позбутися перерахованих вище паразитів, повідомляє belnovosti.

Рослини, що відлякують шкідників

Позбутися попелиці можна, якщо посадити біля фруктових дерев і кущів перцеву м’яту, чорнобривці, гірчицю або коріандр. Комахи не переносять запах цих рослин.

можна, якщо посадити біля фруктових дерев і кущів перцеву м’яту, чорнобривці, гірчицю або коріандр. Комахи не переносять запах цих рослин. Колорадського жука від картопляних грядок відлякує шавлія, чебрець, перцева м’ята.

Цибулеві мухи терпіти не можуть запах моркви.

терпіти не можуть запах моркви. Білокрилка не любить селери та томати.

не любить селери та томати. Від навали мурах врятує лаванда та часник.

врятує лаванда та часник. Нематоди не люблять, коли поряд ростуть чорнобривці.

не люблять, коли поряд ростуть чорнобривці. Щоб позбавитися капустяної гусениці, потрібно садити перцеву м’яту, настурцію, кріп, базилік і пижму.

Раніше "Телеграф" писав, як правильно удобрювати яблуні та груші, щоб вони давали великий та щедрий урожай.