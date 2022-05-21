Навіщо мити посуд кетчупом: лайфхак, про який знають далеко не всі

Цей популярний соус можна використовувати як чистячий і поліруючий засіб

Більшість людей для миття посуду разом із губками зазвичай закуповують у магазинах спеціальні для цього виснажливого процесу мийні засоби. Однак у деяких випадках досвідчені господині замінюють "хімію" натуральними засобами, зокрема кетчупом.

Як пише Ukr.Media, цей популярний у кулінарії соус ефективно очищає та полірує посуд, але не будь-який.

Надійне джерело новин – підпишись на наш Telegram

Навіщо мити кетчупом посуд із міді

В принципі, не лише посуд, а й будь-які мідні предмети. Плями та розводи з них можна видалити, використовуючи один кетчуп.

Як почистити мідний посуд кетчупом

Намазуємо кетчуп на мідний виріб та залишаємо соус на поверхні на 2 хвилини. Потім промиваємо теплою або навіть гарячою водою. Витираємо посуд насухо чистим рушником. Цим простим і недорогим засобом ви досягнете чистоти та блиску мідного посуду.

Раніше "Телеграф" розповідав, як за допомогою харчової соди почистити раковину на кухні.