Чим підгодовувати часник, щоб він виріс соковитим та великим

Розкриваємо секрети посадки для отримання чудового врожаю

Щоб отримати хороший урожай, буває недостатньо вибрати підходящу ділянку з родючим ґрунтом і час висадки часнику, про що ми писали раніше. Важливу роль також відіграють добрива — підживлення, які потрібно вносити вчасно.

Підживлення для часнику, як пише belnovosti, приносять максимальну користь лише в тому випадку, якщо вносити їх відповідно до графіка.

Чим і коли підгодовувати часник, щоб був великий урожай

Аміачна селітра

Джерело азоту. Спочатку проводиться звичайний полив, щоб зволожити ґрунт. Потім на кожен квадратний метр посадок вноситься по 30 г аміачної селітри.

Сульфат магнію

Друге підживлення — сульфат магнію, який є джерелом важливої речовини — фосфору. На квадратний метр посадок витрачається по 30 г сульфату магнію.

Монокалійфосфат

Вноситься через місяць (часник повинен встигнути відростити щонайменше 7 листків). Потрібно зволожити ґрунт, а потім внести по 30 г добрива на квадратний метр.

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