Чим удобрювати огірки, щоб вони не жовтіли до жовтня: засіб є на кожній кухні

Завдяки цьому добриву, період плодоношення огірків збільшиться, і вони рано не жовтітимуть.

Огірки — це одна з найпопулярніших культур, яку висаджує кожен городник. Однак часто так буває, що через спеку або недостатнє поливання, огірки рано жовтіють. Якщо ви не хочете, щоб це трапилося з вашим урожаєм, чому б не приготувати добрива для огірків у домашніх умовах.

Тим більше, що відмінне підживлення для овочів є на кожній кухні, пише belnovosti.

Чим удобрювати огірки, щоб вони не жовтіли

Виявляється, що огірки дуже люблять цукор, адже він дає їм енергію та допомагає дихати. На додаток, завдяки такому підживленню коріння огірків стає міцнішим, і рослина краще росте. Також покращується й урожай.

Читайте також: Категорія Lifestyle Як отримати ранній урожай огірків: лайфхак від досвідчених дачників Якщо знати цю хитрість, можна отримати перший урожай огірків раніше за всіх.

Як приготувати цукрове підживлення

Для одного огіркового куща:

Змішайте 2 ст. л. цукру із 1 л води. Добре розмішайте суміш, щоб|аби| цукор розчинився. Отриманою солодкою водою полийте рослину під кущ.

Багато городників використовують глюкозу в таблетках замість цукру. У такому випадку співвідношення компонентів: 1 таблетка на 1 л води.

Раніше "Телеграф" писав, що треба посадити біля огірків, щоби отримати врожай 2 рази більше без добрив.