Молодик 30 травня: особливості та що категорично заборонено робити в цей день
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Розповідаємо, що можна і не можна робити в молодик 30 травня
Молодий місяць впливає як на весь світ в цілому, так і на кожну людину окремо. Як вважають астрологи, молодик означає обнулення та оновлення в будь-яких сенсах — це вступ до нової фази Місяця, як до нового життя.
"Телеграф" розповідає про особливості молодика у травні, що можна і не можна робити в цей день.
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Коли молодик у травні 2022 в Україні
Молодий місяць у травні настане 30 числа о 14:30 за київським часом. Місяць під час травневого молодика перебуватиме у знаку Зодіаку Близнюки. Цей молодик отримав назву "Чорний Місяць"
Молодик 30 травня 2022: особливості явища
Гарантована втрата пильності в ці дні може призвести до серйозних наслідків. 30 травня можливі часті напади тривоги через те, що докладені зусилля не дають результатів. У період молодика загострюється хвилювання і зростає ймовірність конфліктних ситуацій, суперечок та розбіжностей. У цей час також загострюються хронічні захворювання.
Що не можна робити в молодик 30 травня 2022: заборони
- у молодик не можна проводити переговори та призначати зустрічі,
- робити великі покупки,
- зазнавати якогось негативу і сваритися,
- багато їсти і зловживати алкоголем,
- не рекомендується здійснювати будь-які важливі плани.
Що можна робити в молодик 30 травня 2022: рекомендації
- Важливо займатися плануванням: як короткостроковим, так і довгостроковим. Головне, щоб ви подумки формулювали саме ваші плани, а не мрії: інакше нічого не справдиться.
- Цей день варто присвятити вирішенню першочергових питань та позбавленню якихось шкідливих звичок: такий "розвантажувальний день" допоможе зміцнити ваше здоров’я.
Нагадаємо, що 10 травня набув чинності ретроградний Меркурій. Цього дня несприятливі далекі поїздки та походи до РАГСу. Що ще не можна робити в цей період, "Телеграф" розповідав раніше.