Як відмити брудний унітаз: копійчаний засіб, який є в кожному будинку
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Цей засіб зробить білим навіть найбрудніший унітаз
З часом сантехніка починає жовтіти, і на ній може з’являтися наліт та іржа, які досить важко відмити. Проте найненависніша багатьма домогосподарками проблема — це брудний унітаз. Погодьтеся, не найприємніше заняття. Однак полегшити прибирання в туалеті, вам допоможе один копійчаний засіб.
Як очистити навіть дуже брудний унітаз, щоб він виглядав як новенький, пише belnovosti.
Як ефективно очистити унітаз
Відмінними помічниками у чищенні унітаза від вапняного нальоту, іржі та сечового каменю є лимонна кислота, кола та оцет. Ці три продукти допоможуть вам відмити сантехніку до білосніжності, а також заощадять ваші гроші, які ви не витратите на дорогі мийні засоби.
- Лимонна кислота та кола
Засіб, який чудово, і що дуже важливо ефективно, справляється з нальотом і плямами. З коліна потрібно прибрати якнайбільше води, щоб концентрація розчину для очищення не зменшувалася. Її можна просто вичерпати склянкою з унітаза.
Після цього насипте в коліно 100 г лимонної кислоти і залийте 2 л коли або пепсі. Напій потрібно лити на місця, де є плями, іржа або наліт. Після накрийте унітаз кришкою, і залиште на 6-8 годин, а потім можна змити.
- Оцет
Простий та ефективний спосіб, як позбутися жовтих плям на унітазі. Змочіть туалетний папір в оцті та залиште його на кілька годин під обідком унітаза. Після цього приберіть папір і протріть чистою ганчіркою.
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