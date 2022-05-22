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Як відбілити старі запрані речі: хитрощі, перевірені часом

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Щоб не скуповувати дорогі відбілювачі, можна випробувати народні засоби Новина оновлена 22 травня 2022, 12:14
Щоб не скуповувати дорогі відбілювачі, можна випробувати народні засоби

Ці прості хитрощі допоможуть повернути колишню яскравість та свіжість вашим речам.

Як зробити так, щоб одяг після прання не тьмянів, і як повернути яскравість вицвілим речам ми вже розібралися раніше, а тепер дізнаймося, як дати друге життя запраним речам. І повірте, зробити це досить просто.

Як "оживити" запрані речі, повідомляє belnovosti.

Як повернути білизну запраним речам

  • Аспірин

Так, ці ліки допомагають впоратися не тільки з головним болем, але й чудово виводить жовті плями. В 1 л води розчиніть 5 таблеток аспірину і замочіть у розчині одяг на 2 години і потім просто виперіть речі в пральній машині.

  • Сода

У 2 л води розчиніть ½ чашки соди, і потім у цьому розчині потрібно замочити речі.

  • 3%-ний перекис водню

Універсальний засіб, який є відмінним відбілювачем. Розведіть 1 чайну ложку перекису в 2 літрах води і повністю занурте річ на пів години в рідину, що утворилася. Після цього виперіть.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що робити, щоб пральна машинка не "скакала" під час прання та віджиму.

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