Як відбілити старі запрані речі: хитрощі, перевірені часом

Ці прості хитрощі допоможуть повернути колишню яскравість та свіжість вашим речам.

Як зробити так, щоб одяг після прання не тьмянів, і як повернути яскравість вицвілим речам ми вже розібралися раніше, а тепер дізнаймося, як дати друге життя запраним речам. І повірте, зробити це досить просто.

Як "оживити" запрані речі, повідомляє belnovosti.

Як повернути білизну запраним речам

Аспірин

Так, ці ліки допомагають впоратися не тільки з головним болем, але й чудово виводить жовті плями. В 1 л води розчиніть 5 таблеток аспірину і замочіть у розчині одяг на 2 години і потім просто виперіть речі в пральній машині.

Сода

У 2 л води розчиніть ½ чашки соди, і потім у цьому розчині потрібно замочити речі.

3%-ний перекис водню

Універсальний засіб, який є відмінним відбілювачем. Розведіть 1 чайну ложку перекису в 2 літрах води і повністю занурте річ на пів години в рідину, що утворилася. Після цього виперіть.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що робити, щоб пральна машинка не "скакала" під час прання та віджиму.