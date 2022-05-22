Як прибрати сліди від скотчу на склі: перевірені способи

Відклеївши скотч з вікна, на склі залишається тонкий клейовий шар, на який потім налипатиме пил та інший бруд.

Через те, що багато міст зазнавали обстрілів з боку російських окупантів, щоб захиститися від уламків від розбитих вікон, багато українців заклеювали їх скотчем. А тепер, коли ситуація у цих містах стала спокійнішою, цей скотч треба якось прибирати. Однак зробити це без залишків клею на склі не так і просто.

Як правильно знімати скотч із вікон, а також як відмити клей зі скла, повідомляє geko.net.ua.

Як відмити вікна від слідів скотчу

Іноді досить промити вікна просто ганчіркою або м’якою губкою та водою, добре відтираючи ті місця, де був клей. Щоб полегшити собі роботу, можна додати побутову хімію – засоби для миття вікон та скла. Також можна придбати спеціальний засіб від скотчу.

Допоможе зняти залишки скотчу практично з будь-якої поверхні ацетону або схожі засоби: бензин, розчинник, уайт-спірит. Також підійде рідина для зняття лаку. Якщо ви використовуєте один із цих засобів, головне щоб рідина не потрапила на пластиковий профіль.

Зняти навіть скотч, що дуже в’ївся в поверхню, допоможе горілка, горілчаний розчин або інший спиртовмісний засіб. Проте з такими засобами також варто бути обережнішими.

Чудово розм’якшують скотч або залишки від нього фен та пароочисник.

Ефективно відмиває сліди на пластикових вікнах нашатирний спирт. Їм можна мити навіть пластикові рами.

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Звичайна рідка олія також дозволяє відтерти залишки скотчу з вікна. Для цього необхідно нанести його на 10-15 хвилин, а потім акуратно видалити м’якою вологою ганчіркою.

Ще один засіб, чим можна відмити скотч від вікна, яке точно має кожен будинок, — зубна паста. Її слід нанести на 10-15 хвилин, а потім змити звичайною або мильною водою.

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