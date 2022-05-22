Як прибрати сліди від скотчу на склі: перевірені способи
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Відклеївши скотч з вікна, на склі залишається тонкий клейовий шар, на який потім налипатиме пил та інший бруд.
Через те, що багато міст зазнавали обстрілів з боку російських окупантів, щоб захиститися від уламків від розбитих вікон, багато українців заклеювали їх скотчем. А тепер, коли ситуація у цих містах стала спокійнішою, цей скотч треба якось прибирати. Однак зробити це без залишків клею на склі не так і просто.
Як правильно знімати скотч із вікон, а також як відмити клей зі скла, повідомляє geko.net.ua.
Як відмити вікна від слідів скотчу
- Іноді досить промити вікна просто ганчіркою або м’якою губкою та водою, добре відтираючи ті місця, де був клей. Щоб полегшити собі роботу, можна додати побутову хімію – засоби для миття вікон та скла. Також можна придбати спеціальний засіб від скотчу.
- Допоможе зняти залишки скотчу практично з будь-якої поверхні ацетону або схожі засоби: бензин, розчинник, уайт-спірит. Також підійде рідина для зняття лаку. Якщо ви використовуєте один із цих засобів, головне щоб рідина не потрапила на пластиковий профіль.
- Зняти навіть скотч, що дуже в’ївся в поверхню, допоможе горілка, горілчаний розчин або інший спиртовмісний засіб. Проте з такими засобами також варто бути обережнішими.
- Чудово розм’якшують скотч або залишки від нього фен та пароочисник.
- Ефективно відмиває сліди на пластикових вікнах нашатирний спирт. Їм можна мити навіть пластикові рами.
- Звичайна рідка олія також дозволяє відтерти залишки скотчу з вікна. Для цього необхідно нанести його на 10-15 хвилин, а потім акуратно видалити м’якою вологою ганчіркою.
- Ще один засіб, чим можна відмити скотч від вікна, яке точно має кожен будинок, — зубна паста. Її слід нанести на 10-15 хвилин, а потім змити звичайною або мильною водою.
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