Як відмити жирний посуд у холодній воді: потрібен лише один засіб

Цей лайфхак допоможе чудово видалити жир

Миття посуду може забирати багато часу та сил. Особливо тоді, коли доводиться відмивати жир із тарілок, каструль та сковорідок у холодній воді.

Щоб легко і швидко можна було ретельно відмити кухонне начиння від жиру та інших забруднень, досвідчені господині використовують гірчичний порошок. Цей екологічний засіб не вимагає ретельного полоскання, а також не сушить шкіру рук і не псує нігті. Про це пише Ukr. Media.

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Як відмити жирний посуд у холодній воді

Насипте гірчичний порошок у ємність, в якій буде зручно вмочати вологу губку для миття посуду. Намочіть тарілку, протріть губкою з порошком, потім залиште її на декілька хвилин. Ополосніть. Щоб процес був простішим, порошок можна перетворити на густу пасту, додавши трохи води.

Раніше "Телеграф" пояснював, чому кухонні губки для миття посуду різного кольору.