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Чим підгодовувати виноград, щоб отримати небувалий урожай

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Чим удобрювати виноград
Чим удобрювати виноград

Підживлення необхідне для гарного росту, стійкості від хвороб та рясного врожаю

Виноград є практично на кожній ділянці приватного будинку чи дачі. Усі хочуть отримати багатий і солодкий урожай, при цьому не замислюються про необхідність підгодовувати виноград або зовсім не вважають це за потрібне. Однак вітаміни та мінерали потрібні всім рослинам незалежно від того, де вони ростуть – у саду чи на городі.

Сайт belnovosti пише, коли та чим потрібно удобрювати виноград, щоб отримати рясний урожай.

Чим підгодовувати виноград

  • До цвітіння. Вносимо звичну золу за 14 днів до цвітіння: на кожен квадратний метр — по 40 г речовини. Також можна використовувати по літру гноївки на квадратний метр.
  • Після цвітіння. Чекаємо 14 днів після цвітіння. У 10 літрах води розводимо 50 г нітроамофоски та по 4 г гумату натрію та борної кислоти.
  • Коли з’явилися ягоди. Чекаємо на момент, коли плоди вже з’явилися, але ще не дозріли. Вводимо в ґрунт 20 г сірчаного калію і вдвічі більше суперфосфату з розрахунку на квадратний метр.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим удобрювати полуницю, щоб виріс великий і солодкий урожай.

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#Виноград #Сад #Город