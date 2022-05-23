Навіщо сипати сіль у засіб для миття посуду: проста, але ефективна хитрість
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Сьогодні господині використовують сіль не лише у кулінарії
Якою б охайною не була господиня і якою б досконалою не була сковорода або каструля, зберегти посуд від нагару і жиру, що в’ївся, практично неможливо. Навіть із найдорожчим миючим засобом це складно зробити.
У цьому випадку на допомогу прийде сіль, пише Ukr. Media. Зазначається, що вона є відмінним альтернативним засобом відбілювачів хлору, які можуть негативно впливати на шкіру рук.
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Як очистити пригорілий посуд за допомогою солі
Переливаємо частину миючого засобу в іншу пляшку і додаємо туди 1 ч. л. солі. Також до засобу можна додати 1 ч. л. харчової чи кальцинованої соди. Потім закриваємо пляшку і добре струшуємо, щоб все перемішалося.
Не забувайте про гумові рукавички, які захистять ваші руки від пошкоджень.
Раніше "Телеграф" писав, чому досвідчені господині використовують гірчичний порошок при митті посуду.