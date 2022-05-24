Приносять проблеми та невдачі: які речі не варто позичати

Позичаючи ці речі, можна ненароком віддати своє щастя та здоров’я.

Найімовірніше, кожен у своєму житті стикався з тим, що його просили щось позичити. Начебто добра справа і ви допомагаєте комусь, проте чи знали ви, що не всі речі можна позичати, адже можна накликати на свою родину конфлікти, безгрошів’я і проблеми зі здоров’ям. Якщо ви людина забобонна, то бажано вивчити "ці правила".

Щоб убезпечити себе від проблем і невдач, якщо вірити народним прикметам, ці речі не можна позичати, щоб не позбутися удачі та енергії, пише "Так просто!".

Які речі не можна позичати

Кухонне приладдя . Посуд зберігає в собі енергетику вашого будинку, тому якщо боргуючи щось зі своєї кухні, ви також віддаєте і частинку власного щастя. Це може залучити проблеми зі здоров’ям, фінансами та конфліктами в сім’ї.

. Посуд зберігає в собі енергетику вашого будинку, тому якщо боргуючи щось зі своєї кухні, ви також віддаєте і частинку власного щастя. Це може залучити проблеми зі здоров’ям, фінансами та конфліктами в сім’ї. Сіль. Що ж поганого, щоб позичити трохи солі? Причина та сама, що і з посудом: кристали солі також поглинають енергію людини. Тому при позичанні солі, ви буквально віддаєте свою енергію та життєві сили. Також це може призвести до втрати удачі, хвороб, сварок та конфліктів.

Хліб . Якщо це останній шматочок — у жодному разі не віддавай його, адже це може призвести до злиднів, проте якщо у вас є кілька буханців, то позичати можна. А щоб не пустити в свій будинок пристріт, псування та нещастя, не можна віддавати хліб після заходу сонця і через поріг.

. Якщо це останній шматочок — у жодному разі не віддавай його, адже це може призвести до злиднів, проте якщо у вас є кілька буханців, то позичати можна. А щоб не пустити в свій будинок пристріт, псування та нещастя, не можна віддавати хліб після заходу сонця і через поріг. Ювелірні прикраси . Дорогоцінні метали та каміння вбирають у себе енергію свого господаря, тому при позичанні кільця/браслета/сережок/підвісок ви віддаєте свою енергетику. А якщо ви позичаєте, то разом з прикрасою ви можете взяти і проблеми та нещастя їх власника.

. Дорогоцінні метали та каміння вбирають у себе енергію свого господаря, тому при позичанні кільця/браслета/сережок/підвісок ви віддаєте свою енергетику. А якщо ви позичаєте, то разом з прикрасою ви можете взяти і проблеми та нещастя їх власника. Одяг та взуття . І знову річ в енергетиці. Кожна річ носить енергію свого власника як негативну, так і позитивну. Тому позичаючи щось зі свого гардероба, ви віддаєте частинку свого щастя та удачі. Особливо обережно потрібно бути із взуттям, адже у ньому дуже багато негативної енергії.

. І знову річ в енергетиці. Кожна річ носить енергію свого власника як негативну, так і позитивну. Тому позичаючи щось зі свого гардероба, ви віддаєте частинку свого щастя та удачі. Особливо обережно потрібно бути із взуттям, адже у ньому дуже багато негативної енергії. Віник. Кожна господиня має мати свій віник, і йому категорично заборонено залишати свій будинок. Позичання віника може призвести до безгрошів’я та проблем на роботі.

Раніше, "Телеграф" писав про речі, здатні відлякувати удачу та гроші. Що не можна зберігати в будинку, щоб не накликати на себе лихо — читайте у нашому матеріалі.