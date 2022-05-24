Навіщо сипати сіль в унітаз: хитрість, перевірена роками

Виявляється, "солити" воду в унітазі — це дуже корисне заняття.

Ось як пояснити той факт, що у наших бабусь завжди був ідеально чистий унітаз і від нього не було неприємного запаху, хоча за часів їх молодості не було особливо великого вибору мийних засобів. А зараз і засоби різні є, а результату такого немає. Виявляється весь їхній секрет у використанні звичайної солі.

Як відмити унітаз і прибрати з нього неприємний запах за "бабусиним" рецептом", пише Belnovosti.

Навіщо сипати сіль в унітаз?

Звичайна сіль легко справляється із забрудненнями та жировими відкладеннями, а також працює як дезінфектор і може усувати неприємні запахи. Крім цього сіль можна використовувати і як профілактичний засіб для прочищення каналізації і труб.

Щоб впоратися з сморід з унітаза, таку чистку потрібно проводити щодня протягом тижня. Після цього достатньо раз на місяць сипати ложку солі в унітаз для профілактики. 2 склянки солі насипте в унітаз, залийте 1 л окропу і залиште на 15 хвилин, а потім спустіть воду.

Також сіль можна засипати і в раковини, коли трапилось засмічення. Для цього пропорцію потрібно зменшити вдвічі, засипати все в злив, почекати 1-1,5 години і пустити гарячу воду.

Варто зазначити, що сіль не можна засипати у фаянсову та фарфорову сантехніку, адже вона не перенесе "випробування" окропом.

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