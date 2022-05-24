Як усунути неприємний запах у взутті: простий домашній спосіб

З цією проблемою, напевно, стикався кожен.

Проблема неприємного запаху з взуття, мабуть, одна з найпоширеніших. Причини появи запаху можуть бути різні: і неякісний матеріал, з якого виготовлені туфлі, некоректний спосіб носіння (наприклад, на босу ногу). Також запах у взутті може з’являтися у тих, хто веде активний спосіб життя через підвищене потовиділення. Ну і звісно ж через спеку. Проте цю проблемку можна вирішити.

Ефективним і недорогим засобом, який, до речі, є на кожній кухні, поділилася австралійська блогер Кароліна Макколі в TikTok.

Як позбутися неприємного запаху у взутті

Щоб прибрати запах з ваших туфель або кросівок, потрібно взяти старі капронові шкарпетки та трохи звичайної харчової соди. У кожну шкарпетку засипте трохи соди. Добре зав’яжіть кожен мішечок, що вийшов, і покладіть їх усередину взуття на кілька годин.

Також непоганим засобом, який допоможе позбутися неприємного запаху із взуття, є газета. Після зняття взуття, покладіть у нього зім’яту газету. Папір поглине зайву вологу та прибере неприємний запах. Для кращого результату газету краще залишити у взутті на ніч.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно чистити біле взуття зубною пастою.