Навіщо класти піну для гоління в пральну машину: результат вас здивує

Цей засіб допомагає не тільки прибрати неприємний запах через вогкість, але й випрати білизну не гірше прального порошка

Пральна машина — одна з найнеобхідніших речей сучасної людини, адже вона дуже полегшує прибирання. Однак після кожного разу прання багато хто стикається з проблемою неприємного запаху, який виникає через вогкість. Щоб ідеально відчистити пралку, досвідчені господині кладуть у неї піну для гоління.

Про це пише Ukr. Media.

Як очистити пральну машину за допомогою піни для гоління

Розтираємо піну по барабану, дверцятах, гумці, стінкам. Залишаємо так на 30 хвилин. Потім вмикаємо машинку (без одягу) на повний цикл при найбільш можливій високій температурі. У результаті з пральної машинки зникнуть усі неприємні запахи.

Також засіб чудово справляється з брудними плямами на білизні. Просто нанесіть піну на проблемну ділянку, зачекайте її повного вбирання і випріть в машинці.

Раніше "Телеграф" писав, що робити, щоб пральна машинка не "скакала" під час прання та віджиму.