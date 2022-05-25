Як повернути ванні білизну: копійчаний засіб, який відмиває наліт, жовтизну та іржу

Відчистити ванну від вапняного нальоту, жовтизни та іржі можна дуже просто.

З часом, біла ванна поступово стає все жовтішою і жовтішою, а також на ній з’являється наліт і іржа. Найпростіший спосіб уникнути жовтизни — це, звичайно, відразу купувати кольорову ванну, проте такі варіанти не завжди вписуються в дизайн, а білий це класика. Як тоді повернути колишню білизну сантехніці, не скуповуючи дорогі мийні засоби?

Виявляється, за нас уже все вигадали наші бабусі. Рецептом ефективного та недорогого засобу для ванни поділився портал Ukr.Media.

Як відбілити ванну

Для створення суміші вам знадобиться лише сода та перекис водню. Інгредієнти потрібно змішати до утворення пасти, яку буде зручно наносити на брудні ділянки у ванній.

Нанесіть губкою пасту на всю ванну, особливо намазуючи забруднені місця. Трохи потріть і залиште на 15-20 хвилин. Потім змийте водою з-під крана.

Однак такий спосіб має один мінус — він не підходить для акрилових ванн.

Раніше "Телеграф" пояснював, як за допомогою харчової соди почистити раковину на кухні.