Коля Серга розповів, чому українцям потрібно назавжди забути про російську мову

Артист вважає, що потрібна жорстка сепарація.

Відомий український поет та музикант Микола Серга, який раніше розповів, чому вирішив переїхати з Москви до Києва, спочатку виступав на захист російської мови та культури, проте згодом його думка кардинально змінилася. Окрім того, що артист повністю перейшов на спілкування українською мовою, він також виступає за жорстку сепарацію та вважає, що українцям треба відмежуватися від російської творчості.

Про це Микола розповів в інтерв’ю шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару у рамках його авторського проекту "Орестократія". Варто зазначити, що це перше інтерв'ю артиста українською мовою.

Артист вважає, що зараз потрібна жорстка сепарація, і українцям необхідно якнайбільше вивчати і свою культуру, і свою рідну мову. Проте проходити цей "етап" має не примусово, щоб уникнути протестів, бо перша реакція при примусі — це опір.

"Люди, які є носіями української мови та культури, повинні зробити вольове зусилля та змінити риторику. Закохувати в українську мову, культуру… Коли ти показуєш свою любов до мови, культури, і із захопленням ділишся якимись книгами, улюбленими авторами, даєш лайфхаки, як їх правильно читати, через яку призму – це й закохує… Люди почнуть за цим іти, бо йдуть за створенням, а не за деструкцією", — вважає Серга.

Раніше "Телеграф" писав, що Коля Серга написав вірш про підбитого російського крейсера "Москва". А також випустив пісню "Винесемо орду!", в якій висміяв путіна та росію.