Дешеве добриво, яким можна підгодовувати будь-які рослини: результат вас здивує

Щоб урожай був хорошим, кожну рослину потрібно удобрювати та підгодовувати.

Після посадки всіх рослин, за ними потрібно добре доглядати, щоб після отримання великого та щедрого врожаю. Важливо правильно підбирати добрива для кожної культури окремо, тому що не всі добрива однаково корисні для певних овочів. Однак універсальний засіб все ж таки є.

Як приготувати добриво, яким можна підгодовувати все поспіль, пише belnovosti. Варто відзначити, що воно дуже дешеве, але ефективне.

Підживлення, яке підходить для всіх культур

"Чарівне" добрива готується на основі звичайних дріжджів та підходить як для саду, так і городу. Таке підживлення є активатором росту і впливає на розвиток кореневої системи та зеленої частини. Також дріжджі підвищують імунітет та оздоровлюють рослини.

Крім того, що цим розчином можна поливати томати, огірки, перець, баклажани, полуницю, садові чагарники та дерева, ним можна удобрювати і кімнатні рослини. Однак часто використовують дріжджовий розчин не варто: не частіше ніж 3 рази за один сезон.

Для приготування розчину 100 г пресованих дріжджів розведіть в 10 літрах теплої води, а для активації процесу додайте 5 столових ложок цукру. По готовності до розчину додайте 0,5 літра сухої золи і залиште наполягати ще 2 години. Концентрат розведіть із водою у співвідношенні 1:5 і полийте рослини під корінь.

Раніше "Телеграф" писав, чим підгодовувати огірки цього літа.