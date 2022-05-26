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"Вбивця" врожаю яблунь, груш та слив: простий спосіб боротьби з бояришницею

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Яблуні дадуть добрий урожай при правильному догляді
Яблуні дадуть добрий урожай при правильному догляді

Гусениці цього метелика дуже небезпечні для саду

Одним з найнебезпечніших шкідників для вашого саду є бояришниця. Цього метелика бачили всі – він схожий на іншого шкідника, на капустяну білячку. Тільки у бояришниці немає чорних крапок на крилах, але є явно помітні чорні прожилки.

Самі метелики невинні, харчуються нектаром квітів. А ось їхні гусениці несуть велику загрозу врожаю з яблунь та груш. Один метелик відкладає до 500 яєць, так що зараження буває масовим. Особливо сильне воно у роки, коли у червні та липні багато опадів.

Як боротися з цим шкідником пише профільний Телеграм-канал "Мій город".

Яким культурам шкодить

З плодових культур це яблуня, груша, слива, алича, абрикос, вишня, черешня, глід, горобина, терен, черемха, волоський горіх, виноград, лохина і брусниця. З декоративних – спірея середня та мигдаль низький.

Як боротися з глодом

Найпростіший спосіб — збирати гнізда з гусеницями вручну та спалювати. Робити це краще після заходу сонця або на світанку, коли шкідники в гніздах.

З хімічних препаратів можна використовувати Аліот, Алатар та Герольд.

Раніше "Телеграф" писав, чим підгодовувати огірки цього літа.

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