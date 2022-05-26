Навіщо кидати в унітаз шипучий аспірин: хитрість, про яку багато хто не знає

За допомогою шипучого аспірину можна полегшити процес прибирання

Аспірин відомий не лише як лікарський препарат. Багато досвідчених господинь використовують його в шипучому вигляді як засіб, який успішно бореться з деякими забрудненнями унітазу. Раніше ми розповідали, як почистити унітаз за допомогою прального порошку.

Про те, що шипучий аспірин допомагає ефективно очищати унітаз, пише Ukr.Media.

Як позбутися вапнякового нальоту в унітазі за допомогою шипучого аспірину

Киньте 3 таблетки в унітаз не менше ніж на 10 хвилин, але можна залишити й на ніч. Після цього змийте унітаз.

Крім того, аспірин здатний видалити засмічення у ванній та раковині. Для цього потрібно в зливний отвір засипати 5-7 пігулок, а потім додати оцет. Зачекати 15 хвилин і змити водою.

Шипучий аспірин також застосовується тоді, коли потрібно прибрати плями на одязі. Для цього потрібно у склянці води розчинити 2 таблетки засобу. Замочити проблемну ділянку розчином на 3 години, а потім випрати одяг.

Раніше "Телеграф" писав, як піна для гоління справляється з плямами на одязі.