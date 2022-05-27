Навіщо класти металеву губку в пральну машину: робочий лайфхак від досвідчених господинь

Процедуру потрібно робити, коли після прання речі мають затхлий запах

Часто господині помічають, що треба почистити пральну машинку. А все через неприємний запах, що виникає через вогкість. Якщо ви ще не пробували впоратися з проблемою за допомогою піни для гоління, про що ми писали раніше, скористайтеся цим способом.

Почистити пральну машинку можна і за допомогою металевої губки, вважають досвідчені господині. Про це пише Ukr. Media.

Як почистити пральну машину за допомогою металевої губки

Додайте в барабан приблизно 2-3 ст. л. звичайної соди. Покладіть металеву губку для миття посуду. Запустіть звичайне прання. Через 15 хвилин після початку зупиніть машинку, відкрийте дверцята і заберіть губку. Закрийте та продовжіть прання до кінця.

Завдяки цій дії губка видалить дрібні забруднення в машинці та повністю усуне неприємний запах.

Раніше "Телеграф" писав, як почистити унітаз за допомогою прального порошку.