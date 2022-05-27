Як отримати великий урожай помідорів: простий засіб, який дасть дивовижний результат

Це хитре підживлення дозволить захистити посадки від шкідників і збільшити врожай помідорів.

Виростити добрий і вдалий урожай помідорів без застосування різної "хімії" практично неможливо, оскільки рослинам постійно загрожують різні шкідники. Однак є багато хитрощів та лайфхаків, як приготувати добрива з простих компонентів, які не зашкодять вашому майбутньому врожаю, а навпаки лише збільшать його.

Про одну з найпопулярніших хитрощів, які використовують досвідчені дачники для удобрення помідорів, пише belnovosti.

Чим удобрити помідори для великого врожаю

Усі секрет даного добрива полягає у молоці. Завдяки цьому підживленню томати отримують всі необхідні мікроелементи, що убезпечує їх від хвороб та сприяє плодоношенню.

Готується підживлення найпростіше: 10 л води змішайте з 1 л натурального молока. Додайте в розчин 12-15 крапель йоду та ретельно перемішайте всі інгредієнти. Підживлення слід вносити позакореневим способом. За сезон її модно використати 3-4 рази.

Результат вас здивує: ви отримаєте великий урожай солодких та соковитих помідорів. Мало того, період плодоношення томатів триватиме на 2-3 тижні довше.

Раніше "Телеграф" писав, чому помідори корисно висаджувати біля часнику.