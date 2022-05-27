Як відбілити жовтий унітаз всього за годину: простий засіб

Цей засіб допоможе зробити сантехніку білою.

Поява жовтуватого нальоту та інших забруднень на поверхні — це "доля" кожного унітазу, і набридлива проблема для багатьох домогосподарок. Щоб повернути сантехніці колишню білизну, найчастіше господарки витрачають багато грошей на різну "хімію". Однак усі ці засоби не завжди дають бажаний результат, та й до всього, можуть нашкодити здоров’ю. Вихід — спробувати використовувати народні засоби та методи.

Одним із таких засобів є харчова сода, пише belnovosti.

Як повернути білизну унітаза

Дорогі засоби для чищення унітаза можна замінити гідрокарбонатом натрію, що в побуті називається — харчова сода. Цей засіб точно є на кожній кухні.

Все, що потрібно зробити – це насипати трохи соди на забруднену ділянку та залишити її на 60 хвилин. Терти та затирати нічого не потрібно. Через годину залишки соди потрібно змити проточною водою.

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