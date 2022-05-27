Як почистити рибу без ножа всього за одну хвилину: хитрість від шеф-кухарів
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Цей спосіб підходить як для великої луски, так і для дрібної.
Процес очищення риби — це дуже повільний і трудомісткий процес, який, напевно, жодна господиня не любить. А що робити, якщо чоловік — затятий рибалка? Чи просто сім’я любить смажену чи запечену рибку? Доводиться чистити. Проте цей процес можна полегшити.
Як почистити рибу без "проблем" та ще й за короткий проміжок часу, пише belnovosti. Такий метод часто використовують у ресторанах, де швидкість приготування страви дуже важлива.
Як швидко очистити рибу
Рибу обдайте окропом, і відразу ж облийте її або зануріть у холодну воду. Після чого візьміть ложку, акуратно підтягніть луску з боку хвоста і поступальними рухами ведіть у бік голови. Хвилина — і риба буде почищена.
Також деякі кухарі чистять рибу теркою. Для цього потрібно використовувати найдрібніші зубчики.
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